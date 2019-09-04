修例風波：暴力衝突持續　各界籲從速落實《緊急法》

修訂《逃犯條例》觸發的暴力衝擊持續，過去的周末多區騷亂中，示威者投擲過百枚汽油彈，暴力升級。雖然六月初至今，警方已拘捕逾一千一百人及施放逾二千枚催淚彈，但暴力事件卻未有平息迹象，社會各界促請政府從速實施俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》，考慮延長羈押被捕人士時間、禁止示威時蒙面、甚至禁止討論區及即時通訊軟件號召聚眾示威，盡速止暴制亂，阻止動員，令社會回復平靜。

執業大律師龔靜儀指，示威者縱火、投擲汽油彈的情況在上周末愈見嚴重，對市民生活影響愈來愈大，認為市面好亂，擔心自身安危之餘，亦持續有警務人員受傷，特區政府應該「慎重考慮真係要用緊急法」。坊間有評論憂慮運用緊急法會影響香港的國際金融中心地位，但她指出，即使動用該法，政府亦不需要動用所有條例所賦予的權力。龔續指，現階段可以先以緊急法禁蒙面遊行，料已可大大減少上街的人數、甚至止暴制亂，並說︰「真係唔通，先再諗係咪落重啲藥。」她又指，其實香港經濟至今已受到嚴重影響，坦言︰「到崩潰嘅時候就挽救唔到……係咪要市民去到中秋都仲要惶恐度日？」

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，如特首或特區政府仍然認為拖延就能令示威平息，是異想天開、無面對現實，雖然《緊急法》未必是最好的方法，但值得考慮，港府應「盡快去做」，勿再拖延，如有法不用，問題再嚴重及擴展下去的話，就更難解決，他同意延長扣留時間，以至禁用網上討論區或示威者常用以溝通的即時通訊軟件，絕對有阻嚇作用，可以減低示威者的動員，紓緩現時的暴力情況。

香港外遊領隊協會主席陳兆麟稱，旅遊業是反映經濟的指標，坦言：「經濟好先有心情去旅行，經濟唔好、政局不穩就冇心情去玩。」前晚該會開理事會，真實情況是「九個理事得一個有工開」，最嚴重的一人連續兩月都無團，收入受嚴重影響，而以往暑假歐洲團每個都有逾卅人，但今年暑假可能少至得十數人，指「旺季都儲唔到生活費」，傳統九至十一月旅遊淡季，情況料會更坎坷。他表示，雖然無辦法估算結果，但相信局勢一旦平靜、民心平復、經濟復原，正常日子就可以早日重臨，直言：「但係今日邊個可以話畀我哋聽會好啲？唯一相信《緊急法》、停咗個暴亂先，平復返再坐底傾啦！」

另外，團體「愛港聯盟」召集人曹達明昨在一個活動上指暴力衝突不減，且愈演愈烈，如在街頭縱火、堵塞機場，期望港府盡早實施《緊急法》，並落實禁止蒙面示威的規例，以防繼續有示威者蒙面掩飾身份。香港清遠社團總會前日亦在報章刊登頭版廣告，指近期連串暴力示威嚴重損害香港經濟，數十萬家庭生計受影響，指特首及港府必須作出大膽果斷應對，盡快實施《緊急法》，瓦解暴徒作亂，恢復社會秩序，並建議以該法提高參與非法集會及遊行人士刑罰，亦建議立法禁止蒙面參與示威遊行。