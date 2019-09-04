任由海上建築廢料堆積　部門欠合作清理慢半拍

政府部門處理問題僵化的陋習一直未有改善！荃灣青龍頭及深井多個近岸的海灘及石灘，多年來經常有竹枝等建築廢料及垃圾沖上岸，惟因竹枝被定義為建築廢料，食環署只執拾好堆放一旁，不肯當垃圾運走，地政總署又要待接獲投訴後才清理，以致建築廢料堆積成群有礙觀瞻，亦可能危及泳客的安全。有荃灣區議員批評政府部門不懂主動合作加快處理，令問題惡性循環。

荃灣區擁有長長的海岸線，有多個近岸石灘，但只有釣魚灣被列為泳灘，由康文署專責清潔，其餘無部門定期清理。荃灣區議員伍顯龍表示，目前各部門對海上垃圾並無統一的處理機制，除非出現頗大量的海上垃圾，食環署才會清理及運走，恒常做法只會將執拾到的建築廢料堆放在一處，不會運走，最終要其議員辦事處向地政總署投訴，地政總署才會將之運走，有關安排並不理想。

伍指出，竹枝湧岸及處理效率低的情況存在多年，並非個別事件，不但有礙觀瞻，對到泳灘的遊人亦會構成潛在危險。他不排除海上垃圾是從內地漂到香港，或有人在海上非法傾倒建築廢料，他促請部門加強打擊。

伍表示，據其了解，竹枝近年被定義為建築廢料，非食環署可處理，外判清潔工只將竹枝收集堆放在一旁，再轉介其他部門跟進。惟他曾向多個部門查詢，路政署只專責處理道路附近廢料，海事處只處理未湧上岸的廢料，最終要由地政總署協助清理，但地政總署只會在收到投訴後才跟進，令建築廢料堆放多時才有人清理。