東方日報A1：港獨暴亂　謀奪治權

香港暴亂持續近三個月仍未平息，國務院港澳辦周二（3日）下午在北京舉行記者會，對香港當前局勢發表意見。港澳辦新聞發言人楊光指，現時反修例示威已完全變質，少數暴徒以暴力違法的惡行搞亂香港，癱瘓特區政府，目的在於奪取特區管治權，現時已到了維護一國兩制的最重要關頭。各界近日提倡港府推《緊急法》平亂，港澳辦另一發言人徐露穎回應有關提問時，指中央全力支持特首和特區政府依法運用一切必要的手段止暴制亂。

今次是港澳辦近一個多月以來第四次就香港局勢舉行記者會。楊光指，香港局勢目前仍然複雜嚴峻，暴力違法活動未有完全遏制。暴徒企圖把香港變成一個獨立或半獨立的實體，假借高度自治、港人治港之名，行完全自治、對抗中央之實，務求令一國兩制名存實亡。他又稱，止暴制亂、恢復秩序是現時香港社會的最廣泛共識，各界必須認識到在止暴制亂這大是大非前，沒有中間地帶，不能猶豫、動搖。

楊光稱留意到有人提出「攬炒」的口號，聞到了恐怖瘋狂的氣息；有人更提出了「英美港盟、主權在民」的口號，重申香港是中國的一個特別行政區，沒資格和其他國家結盟，香港的主權屬於中國及十四億中國人民，喊口號的人明顯左邊臉寫着「反中」，右邊臉寫着「港獨」。

楊光亦對解決亂局提出三點意見，第一是進一步凝聚各界人士共識，止暴制亂、恢復秩序。第二是將和平遊行集會表達訴求的行動，與暴力犯罪、挑戰一國兩制底線的行徑區分。第三是這次風波折射出香港社會的深層次矛盾，希望各界聚焦經濟和民生改善的根本問題。中央會全力支持港府及林鄭，支持香港發展經濟，改善民生。

對於現時香港社會討論特區政府是否應引用《緊急法》，以應對目前局勢，徐露穎指當前香港正面臨回歸以來最嚴峻、最緊急的局面，中央注意到社會上紛紛呼籲採取更有力的措施止暴制亂，以求盡快恢復社會正常秩序。她表示，中央全力支持港府依法以必要手段保障市民生命安全，維護香港法治的尊嚴。

有記者問到會否派駐港部隊平息亂局，徐露穎指特區政府有意志、有能力止暴制亂，中央決不允許香港無休止地亂下去，如局勢演變成特區政府不能控制的動亂，危及國家主權，中央不會坐視不理。她又指，根據《基本法》和《駐軍法》，特區政府必要時可向中央請求駐軍協助，全國人大常委會可公布特區進入緊急狀態，中央亦可發布命令，將全國性法律在香港實施。對於外界指若出動駐軍，意味一國兩制終結，她表示這是錯誤說法，強調上述做法是一國兩制框架下執行《基本法》的具體規定。

另有記者問及中央是否設下了平亂的最後期限，徐露穎沒有正面回答這問題，但中央和香港市民均希望盡早結束亂局，且愈早愈好，否則市民就要繼續付出代價。

徐露穎並指，一些反對派、「港獨」分子和少數激進勢力，不遺餘力的煽動罷課，就是想把街頭抗爭引入校園，把青年學生綁架成為施壓籌碼，使亂局持續蔓延，用心歹毒。教育界人士鼓動學生罷課，衝破教師的職業底線，也應依法嚴厲懲戒。

楊光則指，激進分子提出的訴求已經變質，他們的暴力犯罪損害香港及國家的利益，實際上是政治恐嚇及政治要挾。

楊光亦指，現時一些激進分子身上表現出明顯的「顏色革命」的特徵，目的是要癱瘓特區政府，奪取管治權。而對於深圳建設經濟先行示範區，被指是要取代香港，楊光稱這說法是一種誤解。

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