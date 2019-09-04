綠色先鋒：光電共享　收集太陽能儲電變WiFi

陽光灑在身上，令人汗流浹背，但既然有此氣候，何不好好利用，發展可再生能源？有人便設計由太陽能發動的WiFi分享裝置，為居住於偏遠地區、或住所無鋪設光纖的基層市民，提供有如置身市區的上網體驗，同時減少傳統發電時釋放的二氧化碳，為環保出一分力。

走上迂迴曲折的樓梯，在陽光普照的日子尤其吃力，25歲的羅俊杰（Roger）、吳偉軒（Kelvin）與鄭寯嶸（Tommy）步入村的一刻已大汗淋漓，但是他們未有半點厭棄，因為充沛的陽光才能令他們的計劃走得更遠。

親身經歷劏房中無網絡之苦，令Roger希望為只能用電話線上網的基層市民做點事，「曾經見過1家3口單親家庭，居住環境好差，接近一半收入用嚟畀租，要買電訊公司嘅上網計劃根本好吃力，小朋友上網都要跑去同學仔屋企借。」就讀工程的3人向來關注環保議題，遂決定結合工程學的知識，讓基層市民與社會連繫。

香港陽光充足，他們決定以太陽能設計解決方案，一方面研究發電技術，一方面找電訊網絡供應商合作。由於太陽能穩定性較低，他們需要先把收集到的能量轉成合適的電壓，再加設電池儲存能量，配合路由器與網絡供應商的上網卡，才可做到WiFi分享。計劃推行至今已成功在4個地方裝設了裝置，包括屯門青磚圍寮屋區及聯安新村西寮屋區，每個裝置能支援約3戶家庭，合共60個設備，上網速度比以往用電話線快20倍。

曾有大學的研究發現，若在全港大廈安裝太陽能發電系統，可生產的電量將等同現時全港逾10%用電量，然而現時全港發電資源以煤和核能為主，可再生能源的使用比率只有1%，太陽能發電可謂停滯不前，Roger慨嘆道：「香港市民普遍覺得要攞電就係插個插頭，太易獲得，仲點會諗背後其他選擇呢？」

相關計劃早前在「低碳想創坊」的比賽中獲獎，現時受惠人數接近100人，將來會把地點推廣至7個，或許這個計劃看似只是一小步，但無疑是為香港發展可再生能源走得更遠的重要一步。

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