探射燈：工場環境惡劣　食問題月餅或損內臟致癌

內地黑心食物五花八門，中秋月餅經常榜上有名。過往內地不時發現有地下工場製作月餅應市，製作材料包括以工業鹽醃製的鹹蛋黃、白蓮蓉不含蓮蓉成分，甚至利用過期發霉月餅打碎再做材料，而製作工場環境惡劣，傳出臭味，有醫生警告食用問題月餅，可致癌及影響內臟。

廣東省惠州市早年破獲的地下月餅工場，樓高4層，地下為醃製鹹蛋黃工場，頂層為月餅工場，工場內有升降機將鹹蛋黃運往上層製作，甚具規模。但工場被搗破時，發現場內有大量醃製用的工業鹽和假冒白蓮蓉的不知名原料。過往亦曾揭發有黑心商人，將過期發霉的月餅打碎或以往年用剩的「陳年蓮蓉」做材料，再製成新月餅出售。

家庭醫生關嘉美表示，以工業鹽醃製鹹蛋黃，食用後可灼傷食道、胃及肝等內臟器官，嚴重可致肝、腎衰竭。而使用過期發霉材料製作月餅，容易孳生細菌，即使高溫烹煮，細菌毒素亦不能消滅，人體攝取後，可破壞基因致癌，例如肝癌。若材料烹煮不熟，可致急性腸胃炎，出現肚痛及肚屙徵狀，她建議購買食品最好光顧有信譽商店，避免病從口入。

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