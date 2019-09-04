探射燈：內地黑心月餅　冒港品牌促銷

臨近中秋，香港製造的月餅一向深受內地人歡迎，惟近日修例風波持續，內地訪港遊客驟減，內地有黑心工場覷準機會，非法生產冒牌港產月餅，包裝盒上更印有連結至假冒網頁的防偽驗證二維碼，以假亂真。該工場衞生環境惡劣，有立法會議員提醒消費者需認真求證，以免購得山寨貨。多間名牌餅店均稱只在本港設有工場，呼籲消費者到門市選購。

廣東梅州警方日前聯同興寧警方，突擊搜查興寧市水口鎮彭洞村1個農場，搗破冒牌月餅生產工場，拘捕6名疑犯，並檢獲1批假冒香港知名品牌月餅製成品及半製成品，估計涉案金額高達500萬人民幣（約556萬港元）。

當地警方透露，該工場衞生環境惡劣，製造月餅的原材料及包裝盒隨意堆放在地上，已製成的月餅亦被暴露於空氣中。該批冒牌月餅包裝盒顏色較暗淡，黏合處多以膠水固定，每盒的產品編號一樣。有關包裝盒上還印有防偽驗證二維碼，掃描二維碼後，更會彈出假冒的驗證網站。有疑犯被捕後供稱，該工廠自今年7月中旬起開始運作，打算趁中秋節大賺一筆；其中4名疑犯因涉假冒註冊商標罪被刑事拘留，案件仍在調查當中。

本港月餅一向受內地旅客歡迎，近年不少人湧港大手掃入，惟東網記者在上水一帶藥房，只有約3分1藥房有代售。

立法會議員邵家輝指，有關工場的衞生環境不理想，所生產的冒牌月餅對正貨品牌聲譽造成傷害。他建議有關公司改善防偽技術及管理內地的銷售網，又透露業界指今年月餅銷情下跌30%，料因此月餅於內地的銷情會增加。他坦言，受修例風波影響，加上本地市民消費意欲下降，或引發零售商減價戰。

香港榮華餅家發言人表示，自2011年起已在月餅罐貼上防偽標籤，建議消費者選購月餅前，先進行防偽檢驗，確保選購正貨產品，正跟進有關事件，並會保留一切追究權利。半島月餅發言人表示，旗下所有月餅都是香港製造，內地工場所出產的月餅並非正品，將與有關當局繼續跟進，提醒顧客透過其指定分銷渠道購買月餅，並掃描每盒月餅上印有的防冒二維碼。美心集團發言人則表示，只於香港設有廠房生產月餅，建議顧客到旗下分店、特約經銷商或官方網頁購買月餅，亦可透過網頁驗證月餅盒上的防偽標籤。

香港海關發言人表示，過往3年，海關曾破獲3宗涉及冒牌月餅案件，共檢獲233盒（1784個）冒牌月餅，總值約6.8萬港元，並拘捕9人。

----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！