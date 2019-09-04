修例風波：中華基金中學學生不滿禁罷課　百人校外聲援

反修訂《逃犯條例》風波未止，小西灣中華基金中學有學生計劃在今日(4日)罷課，然而罷課據稱因為受到來自辦學團體的壓力而取消。有學生代表稱，稍後會在校門外舉行記招交代事件。

今晨有穿着該校校服的學生及數名穿着便服的人士，在學校門前的行人過路處派發罷課傳單，亦有戴口罩的同學在校門外舉起寫有呼籲罷課字句的黑色牌，約有150至200名身穿便服的人士聲援。

籌組罷課活動的學生昨日(3日)發文表示，原本昨午獲安排與校方商討罷課事宜，但辦學團體負責人、前校監伍淑清突與他們會面，伍表明學校的辦學團體不含政治、宗教立場，理念是培育下一代的人才，絕不允許老師、校工罷工或學生罷課；更明言學生參與或舉辦罷課，將會被勒令退學，參與罷工的老師和校工，亦會被辭退。

另外，昨日有學生受傷的救恩書院，今晨7時半，約80名分別來自富善邨三間中學的學生，及救恩書院舊生在學校外聚集。有救恩學生在門外派發口罩，同時舉起「學生不是暴徒」等標語。救恩書院校長周家駒及數名老師在場監察情況及維持秩序。有學生叫口號期間，遭路人指罵，其後有老師介入調停。至早上8時05分，救恩學生返回校內，其他學生亦陸續散去。