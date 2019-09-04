網民熱話：的士時光倒流旅程？　起錶價回到$18

搭的士竟然「穿越時空」？近日有網民上載一張的士照片，市區的士起錶價竟為$18，與現時$24起錶價相差$6之多，讓人嘖嘖稱奇，甚至連發文者亦驚訝：「我係咪坐咗時光機」。

網民Jackson Lee前日（2日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布貼文，分享這次的士奇遇，原來的士起錶價是「古董級」。從貼文附圖可見，的士起錶價竟顯示$18，事主更指由油麻地駛到土瓜灣，咪錶都只是跳了$1.5，不止跳得慢，每次跳錶金額亦少，是相當「古老」的價錢。

按運輸署規定，現時市區的士起錶為$24，車費$83.5以下短途每次跳錶$1.7，$83.5或以上每次跳表$1.2。事主相片中的$18起錶和$1.5跳錶價位是2008年底至2011年中的舊價。

貼文發出後引起網民熱議，眾說紛紜，難分真假。有網民估計相片是舊相，「攞張舊相出嚟整古做怪」，但隨即有人反駁，「個司機證係新版，又唔似係舊相」，亦有人懷疑是「影子的士」，「一定係影子車，一係就偷車，換唔到錶。」亦有人指圖中的士「架車需要用手動波，香港絕無僅有 」又表示車中「還有一些特快按鍵，舊式對講機」等物件，香港現時「應該唔多過10架」。網民好奇事主最後是否按錶繳錢，事主回應：「司機話我坐開幾多就畀幾多」。

網民有話說

Andy Kwok：呢架車相當可疑...

Kelvin Ng：舊到好離譜喎

Joe Cheung：樓主係咪覺得個人都年輕番晒呢？

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