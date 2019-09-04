港女丟棄一半藥　再「踩場」鬧爆護士︰你畀漏藥

半粒藥點食好？近日有港女服用半粒藥丸後，竟將餘下的半粒藥丟棄，更踩場反斥護士「畀少咗藥」？

有護士在Facebook專頁「診所低能奇觀」分享經歷，指一名港女領取藥物時，她曾提醒其中一種以錫紙包裝的藥丸需以半粒形式服用，提出可以為其分剪開藥丸，方便食用。港女當時表示會自行處理。

惟翌日港女來到診所「踩場」，斥責護士給予的藥量不足，護士隨即查看藥丸數量，發現錫紙包裝的藥丸「食快咗」。她遂查問清楚服藥情況，未料港女語出驚人：「食半粒，另外半粒掉呀嘛」、「我一半食、一半掉有咩問題先？係咪我錯呀？有咩問題呀我」？

該護士大感無奈，解釋餘下的半粒藥丸應放回藥袋，留待下次服用，最終向港女補回剩下的藥量了事。事後診所為免「重蹈覆轍」，決定更改規則：「自此凡係食半粒嘅，一律由我哋操刀算」。

不少網民狂嘲：「千錯萬錯都係人哋嘅錯」、「正宗醫番嘥藥費」、「餵埋你食藥好唔好」、「莫非佢會將啲錢用咗一半後，另一半掉咗佢？」

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