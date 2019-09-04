港澳海關破18宗毒品案巿值550萬　19人被捕

香港和澳門海關為打擊兩地之間的跨境販毒活動，於7月20日至8月31日進行代號「渦輪機」的聯合行動。行動中破獲18宗往來兩地的毒品案件，檢獲約4.45公斤各類懷疑毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、冰毒、搖頭丸、海洛英、氯胺酮以及大麻，估計市值約550萬港元，並拘捕17男2女，年齡介乎17至58歲。

破獲的18宗案件有3宗在香港國際機場破獲，其中一宗為香港海關在一個由馬來西亞經香港往澳門快遞包裹的紙皮夾層內，檢獲約272克懷疑冰毒。另外兩宗為體內藏毒案件，兩名由埃塞俄比亞到香港，並計劃經海天客運碼頭前往澳門的男性旅客被拘捕，兩案共檢獲約1.96公斤懷疑可卡因。

至於餘下15宗案件，有一宗在一名港澳碼頭抵港的男性旅客的行李箱夾層內，檢獲1.92公斤懷疑可卡因，其餘案件涉及較小量毒品，被捕人士均為香港往澳門的旅客。

香港海關表示，相信行動有效打擊港澳之間的跨境販毒活動，將繼續與澳門海關緊密合作，遏止兩地販毒罪行。香港海關又指，不法分子經常於不明網站及社交平台上刊登招聘廣告，利誘市民販運毒品或其他受管制物品，提醒市民務必提高警覺，切勿於未確定物品屬性情況下，貿然協助他人運送物件。