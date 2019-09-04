環團指去年全港棄193萬個月餅　逾半人唔鍾意就丟

不少市民會在中秋節前購買月餅送禮，惟每年均有大量月餅被丟棄。環保團體綠色力量今(4日)公布最新《中秋節消費及慶祝習慣》調查結果，發現去年丟棄月餅數目比前年上升近一倍，估計全港家庭全年共丟棄近193萬個月餅。

綠色力量去年於尖沙咀、荃灣、中環街頭進行訪問，調查市民購買月餅的習慣、市面月餅的包裝、螢光棒的使用等消費及節慶習慣。調查指，其中40%受訪者因「過期」丟棄月餅，35%因「味道不佳」而丟棄，另外有約55%受訪者不喜歡獲贈月餅。綠色力量高級保育經理呂德恒提醒，市民應留意月餅食用日期，及早食用或分享他人，並建議以其他方式代替贈送月餅表達心意。

呂德恒指，市面7間主要月餅生產商雖只有1間推出環保包裝，但普遍包裝尚算簡約，惟有一間生產商推出的月餅附贈膠刀，其豪華版包裝的月餅禮盒亦有過多裝飾，例如牛油紙、禮盒內另有獨立鐵盒包裝等。呂表示，該些額外包裝的需要值得探討，促月餅商減少使用膠托分置月餅。他透露，3年前曾去信月餅商建議減少不必要包裝，惜未有下文。

去年使用並丟棄螢光棒的受訪者家庭數目創新高，佔四分一，估計全港家庭去年中秋節合共丟棄逾4430萬支螢光棒。呂指，調查亦顯示有高達75%受訪者家庭表示今年將不會玩螢光棒，相信今年的螢光棒使用量會下跌。他建議市民以電子燈籠代替螢光棒， 避免螢光棒污染環境。他預計今年的中秋節慶活動會受到近月的社會事件影響，市民會減少上街、節慶心情受損，估計節慶品的消耗亦會因此下跌。