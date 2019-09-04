修例風波：港示威失遊客　新加坡酒店入住率創十四年新高

香港反修訂《逃犯條例》示威不斷，動盪局勢令不少遊客卻步。新加坡旅遊局（STB）周一（2日）公布，今年7月該國酒店的平均入住率升至93.8%，創下2005年以來新高。星展銀行分析師表示，香港和獅城特點相似，估計新加坡可從香港亂局獲雙倍得益。

去年同期，新加坡酒店的平均入住率為92.5%。然而，自香港示威浪潮惡化後，很多遊客及打算舉辦商業活動的企業，紛紛將目的地改為新加坡。該國的酒店每晚平均房租，近日也創下4年來的最高紀錄，升至203.7新加坡元（約1148港元）。去年同期，每晚平均房價為200.2新加坡元（約1128港元）。

而有約600名健康及美容業代表參加的全球健康峰會（Global Wellness Summit），將於10月中舉行，主辦單位最近決定將會議地點，由香港轉至新加坡，認為可確保順利舉行。有分析指，新加坡在夏季是其中一個最受北亞旅客歡迎的目的地，酒店房間供應緊張，也導致房價上升。而最近新加坡元貶值，也吸引更多旅客到訪。