英破上海仔毒案　貨櫃藏1.3噸海洛英市值11.4億港元

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，英國國家刑事局（NCA）周三（4日）公布，日前聯同邊防部門於南部截查一個可疑貨櫃，檢獲1.3噸海洛英。警方估計其市值高達1.2億英鎊（約11.4億港元），是該國歷來最大宗毒品案。執法人員隨後暗地跟蹤該貨櫃到比利時，並在荷蘭拘捕4人。

NCA表示，上月30日根據線報，聯同邊防人員登上一艘停泊在英格蘭南部薩福郡港口菲力斯杜（Felixstowe）的貨櫃船，突襲搜查。結果於一個貨櫃內，發現數百包用毛巾及浴袍包裹的海洛英，每包重約1公斤。毒販把它們標籤為蛋白粉。NCA調查組副總監霍姆（Matt Home）表示，調查人員花了近6小時，至翌日清晨才把所有毒品拆出來。

執法人員檢走毒品後，把貨櫃放回船上，讓船隻繼續駛往下一個目的地、比利時安特衞普。船隻周日（9月1日）停靠安特衞普後，比利時及荷蘭執法部門沿途監視，發現藏毒貨櫃被運往荷蘭鹿特丹一個貨倉。其後有4人前來卸貨，執法人員立即上前拘捕，目前未知被捕人士的身份。

霍姆表示，今次是英國及國際合作夥伴的一次情報主導行動，成功阻止有組織犯罪集團賺取數以千萬鎊計的利潤。他又形容，今次檢獲的毒品數量之多，顯示英國正面臨販毒集團的嚴重威脅。NCA上月亦曾在菲力斯杜港一艘貨船上，檢獲398公斤海洛英。

今次是過去303日第74宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。