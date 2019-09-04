劉頴匡選舉呈請案高院押後判　律師指較周庭案嚴重

前年立法會新界東選區補選，「中大本土學社」始創人劉頴匡因被選舉主任認為他支持港獨，而被褫奪參選資格，他遂於去年5月入稟高院提出選舉呈請。案件今天(4日)在原訟庭審訊，劉與選舉主任雙方在呈交書面陳詞後，均只略作補充。最後主審法官周家明決定押後判決。

周家明法官剛於本周一(2日)，以選舉主任沒有給予香港眾志成員周庭解釋機會，便斷定她不擁護《基本法》，因而褫奪周的參選資格是違反程序公義，因此判周勝訴。而本案的呈請人劉頴匡，亦有引用相同理由要求推翻選舉結果。今天代表選舉主任的資深大律師莫樹聯表明，相信法官在本案亦會作出類似判決，故只簡略補充表示，暫未知周庭之案件會否有人提出上訴，若有的話則要留待終審法院作出判決才屬定案。

至於代表劉頴匡的資深大律師鮑進龍就補充指，本案較周庭案更嚴重。首先，周案的選舉主任在誓章表示，有考慮過聽取周解釋，但本案的選舉主任卻連考慮都沒有。第二，本案呈請人已確切聲明自己不支持港獨，但選舉主任就斷定其說法非出自真心。最後，本案的選舉主任並無解釋原因，便斷定其說法不可信。法官聽取雙方陳詞後，決定押後判決。