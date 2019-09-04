婦女不了解骨質疏鬆　基礎知識僅7%人答啱

一項調查發現受訪婦女對骨質健康了解不全面，有67%受訪者認為政府在預防骨質疏鬆的宣傳並不足夠。負責調查的政黨建議政府增設預防性骨質疏鬆密度篩查服務，同時加強宣傳。

有政黨於今年7月以電話訪問552名婦女，調查中有4條問題關於骨質疏鬆的基礎知識，例如骨質疏鬆的健康風險、婦女由幾歲起骨質會明顯流失等。結果只有7.7%受訪婦女答案全部正確，有19%人「全錯」。被問到政府宣傳工作是否足夠，有67%受訪者都表示不足，亦有82.8%人同意政府應向50歲或以上女性，每年提供一次骨質密度檢查服務。

香港骨質疏鬆學會會長、骨科專科醫生黃仕雄表示，去年全港有近9600名股骨骨折患者，絕大部分因骨質疏鬆未有及時處理所致。當中每名患者平均需住院20天，相關醫療費用平均高達10萬港元，以全港股骨骨折患者數目推算，每年醫療支出高達9.5億港元，顯示該病症大量佔用醫療資源。

負責調查的政黨因此建議，盡快為50歲或以上女性，以及65歲或以上男性提供骨質密度篩查，待完成篩查後，安排健康個案每5年覆檢，確診有骨質問題則每年覆檢。