男教師涉30年前非禮5女生　女事主指課堂上施淫

西貢一間小學男教師麥龍兒被指於30年前在校內非禮5名女生，涉嫌藉故叫她們到教師枱前，伸手入她們校裙內摸大腿、臀部及私處。案件今(4日)續於區域法院審理，控方傳召女事主Y作供，Y稱她就讀小一時，被告已開始非禮她，第一次發生在英文課堂期間，被告叫她到教師桌前站在他身旁，被告伸手入她的校裙，摸她的大腿及臀部，被告又會伸手入內褲摸她的私處。當時課室有其他同學，但她不知同學有否目睹事件。

Y指，後來被告非禮她的次數十分頻密，每星期都會非禮她一次，至於冬天時她會穿襪褲，被告仍會伸手入校裙摸她的大腿及臀部，但就不能伸手入內褲摸她私處。直至她讀小四時懂得退後及捉住裙襬避開，被告才停止非禮她。

她憶述，曾目睹被告伸手入另一女同學的校裙，但因角度問題，她看不到被告的手在做甚麼，該女同學事後哭着走回座位，Y向控方確認這位女同學就是另一事主X。Y稱她曾經向母親投訴「先生摸我」，但母親只是說了句「唔係呀嘛？」卻沒再追問她詳情。她將事件埋藏在心中多年，直至去年警方主動聯絡她，她才首次將事件說出來。

Y解釋，她改變想法決定舉報被告，正因為2017年誕下麟兒，身為人母的她不想事件發生在下一代身上：「我覺得如果呢件事發生喺我小朋友身上，我應該保護佢，所以我決定講出嚟！」Y說到此時語帶哽咽。她指升讀中學後仍偶爾在街上遇見被告，被告也認出她，但她未有上前對質，因不想再見到被告，亦不想重提往事。

接受辯方盤問下，Y透露當年同學閒談之間，也籠統說過被告「多手多腳」，但她「怕醜」，並沒有將自己的經歷清楚講給同學聽。辯方指出，Y聲稱遭被告非禮，以及她稱目睹被告非禮X，兩件事都從未發生過。Y不同意。