迪士尼萬聖節搞新意　五大卡通惡人齊歌舞匯演

鬼馬狂歡的萬聖節Halloween將到，香港迪士尼樂園今年除「鬼屋」歷險之餘搞搞新意思，推出全新大型LIVE歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，迪士尼角色「五大惡人」包括《小魚仙》的海女巫烏蘇拉，《101斑點狗》的女魔頭庫伊拉，《公主與青蛙》的巫師霍博士，《美女與野獸》的壞蛋加斯頓，以及《魔髮奇緣》的嘉芙夫人將集體現身，配合嶄新的音樂創作、服飾、舞台場景、舞蹈及燈光效果，將多個經典動畫黑暗場景帶到觀眾眼前。歌舞匯演歷時25分鐘，即將於9月12日至10月31日在樂園探險世界原野劇場上演。

其中，烏蘇拉出場時，迪士尼設計團隊為她設計8.5米高的長裙，覆蓋整個舞台。裙擺會隨着舞台旋轉，燈光及投影以不同角度，不同顏色照射在裙擺之上，加上多位舞者會手執裙擺一角舞動，營造水底效果，讓觀眾猶如置身水底世界。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監-華文迪(Randy Wojcik)表示，歌舞匯演籌備近1年時間，舞台音樂及舞蹈者服飾都是悉心設計，希望予人前所未有的感官體驗。

至於會否擔心最近的示威活動會令萬聖節入園人數減少，香港迪士尼樂園指，樂園與香港整體旅遊業界面對的環境相若。除歌舞匯演外，樂園亦會推出萬聖節優惠，客人最低只花1299港元入住樂園主題酒店一晚，港人更可即時以688港元入園2次，玩盡「Disney Halloween 2019」。