修例風波：方仲賢稱被警「叉頸」　考慮向警索償

浸會大學學生會會長方仲賢和教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆分別在9月2日和8月31日在太子被警方以盜竊和非法集結罪名被捕，其後獲無條件釋放，兩人今午(4日)交代被警方截查和拘捕經過。方仲賢指，被押上警車期間曾被警員「叉頸」和用粗言辱罵，會跟律師商討，正考慮向警方民事索償。

方指，當晚在彌敦道被警員搜身時已主動拿出在中大罷課集會中由其他人拾獲的銀包，他即場展示和失物物主聯絡的電郵和對話記錄截圖，又表示已相約物主交收銀包，物主亦同意方暫時保管，方亦應警員要求，6度致電物主，只是對方未有接聽，而同行的科技大學學生會外務副會長吳一鳴可證明有一名警員曾口頭承諾不會以盜竊罪名拘捕方，但方最終仍然被捕，被押上警車期間被警員「叉頸」和用粗言辱罵。

方表示，警方約12小時後聯絡到物主，因此無條件釋放他，批評警員出爾反爾，違反承諾拘捕他。對於有指有人出價買兇對他不利，方回應指會聘請保鏢保護人身安全，不會受白色恐怖影響。

梁耀霆憶述當晚在尖沙咀乘搭港鐵前往荃灣方向，到達太子站時有廣播宣布列車暫停運作，他和乘客嘗試從扶手電梯離開，但被防暴警察前後包抄，更遭警員用警棍毆打手臂和頭部、亦被胡椒噴劑濺中。當時他並沒有作出暴力行為，身上亦無任何保護裝備，強調只是「路過」。梁斥責警方以非法集結罪名拘捕他是不合理，最終他在9月2日晚上無條件獲釋。