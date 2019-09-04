適齡學童續減　下學年觀塘區4間小學縮班

受雙非截龍及出生率下降影響，升小適齡學童人數持續下降，下學年適齡學童人數再減約1600人至約5.57萬人，教育局今(4日)公布下學年全港小學的自行分配學額資料，全港各區開班數目大致平穩，但個別地區出現縮班情況，當中觀塘區繼今年「有時限學校」停開小一後，下學年仍要減4班；跨境學童數目銳減的北區，則有小學改為小班教學。有校長擔心，弱勢學校收生會更加困難。

教育局昨(3日)分發2020年度小一入學資料，包括自行分配學位階段小一校網學額數目，家長關心的名校自行分配學位數目維持不變，在41九龍城校網，喇沙小學及瑪利諾修院學校(小學部)的自行分配學位學額分別是90個及75個。在港島11校網，聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校的自行分配學位學額亦分別維持在50個及75個。

面對學生減少，個別學校的自行分配學位學額減少，以觀塘區為例，有4間小學下學年將縮1班。有該區校長分析，由於早幾年學生人數多，不少學校要加開1班小一應付，形成「大肚班」，至今明兩年人數下降，學校毋須再加班，多數學校減1班至開辦4班小一。