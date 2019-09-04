劉青雲主演電影捲合約糾紛　投資者遭追1.26億元人民幣

由劉青雲(圖)主演的電影《我的寵物是大象》捲入合約糾紛。

由影帝劉青雲主演的電影《我的寵物是大象》再捲入合約糾紛。該套電影的投資者星淘集團有限公司，昨(3日)遭一間投資公司入稟高院，指星淘早前與其簽署兩份合約，要其投資一個展覽及該套電影，惟星淘沒有按合約規定還款，故追討超過1.26億元人民幣欠款本金連利息。

原告是易利華國際投資有限公司，被告是星淘集團有限公司。據入稟狀指，與訟雙方於2016年5月17日先後簽訂「投資合作協議書」，及「電影《我的寵物是大象》合作協議書」。就首份協議書，原告同意投資2000萬元人民幣，在2016年8月至2017年2月尾於廣州舉行的「廣州站變形金剛展覽」，被告承諾在2016年12月31日前連本帶利歸還2100萬元人民幣。第二份協議書是原告同意以700萬元人民幣投資電影《我的寵物是大象》的拍攝，被告承諾原告持有該片的20%收益，並承諾在2017年5月31日前向原告歸還本金連利息共770萬元人民幣。

入稟狀續指，原告作投資後被告在限期前仍無還款，經商討下被告承諾延遲至2017年2月分兩次還款，否則每日支付本金的5厘作利息。就第二份協議，被告解釋因電影轉為3D所以延遲上影，但表示會還款。惟最終被告無還款，電影亦於今年4月在內地上映。

原告現要求被告就首份協議償還2100萬人民幣及截至8月22日的利息共9829萬元人民幣及之後的利息，及償還第二份協議的770萬人民幣。

涉案的電影早前亦捲入不同的訴訟，包括星淘附屬的電影公司入稟追討銀都機構有限公司，指電影未能依時上映要求賠償1200萬元人民幣，及有份投資該電影的漫畫家祁文傑向星淘追討550萬元人民幣。