支援措施助中小企　貸款600萬元最長5年歸還

本地示威亂局持續，而中美貿易戰亦加劇，內憂外患下港商經營雪上加霜，政府今午(4日)宣布進一步支援中小企業措施。財政司司長陳茂波表示，希望減輕中小企經營成本，按揭證券公司會推出兩項措施，包括在中小企融資擔保計劃下，推出九成信貸擔保產品，最高貸款額可達600萬港元，並延長至5年還款期，豁免一年經營經驗限制。

該擔保計劃目前的八成信貸擔保產品，會有優化措施，可容許參與計劃的企業在未來6個月先還息不還本，本金之後再分期歸還，如有需要可再延長6個月，即最多12個月先還息不還本，措施即時生效，工業貿易署下的中小企信貸保證計劃同樣採用新措施。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府去年11月推出兩個中小企貸款保障計劃後，至今申請個案增七成，批出的貸款額亦多一倍，政府共預留350億港元的財政承擔額，保障40多個針對中小企的支援基金。目前工業貿易署、貿發局等部門有4個中小企中心，10月1日起會連成一線，為中小企提供一站式服務，包括講解基金的申請方法。

另外，陳茂波指，對第三季本地生產總值的增長不樂觀，因社會在7、8月發生暴力衝擊，訪港旅客數字及零售、餐飲亦告下跌，餐飲業跌幅為自2009年最大。邱則指，上月底訪港旅客較去年同期跌45%，當局已與零售界商討應對措施，亦與旅遊業開始討論，旅遊業界現已透過旅發局資助參加外國展覽等方法，推廣本地旅遊，旅議會亦會給予會員減免收費等支援。

陳又認為，目前社會情況對香港經濟增長的挑戰大，例如堵塞機場已影響香港的國際形象及經營環境，有旅客取消行程，亦有商務客轉換開會地點，呼籲大家停止暴力，恢復社會秩序，香港才能恢復平靜正常的經營環境。