修例風波：監警會5名國際專家名單曝光

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)今日(4日)公布國際專家小組(專家組)成員名單,專家組將提供國際經驗及意見,以助會方審視與香港近期大型公眾活動相關的警務工作和程序,其中兩位專家本周抵港。

5人專家組以Sir Denis O’Connor,CBE,QPM為首,他於2008至2012年間曾擔任女王陛下警察監察局總督察(Chief Inspector, Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary),自2012年起被委任為英國劍橋大學犯罪學研究中心2012 Radzinowicz Fellow,他於該校任職講師,負責教授包括香港在內的世界各地警察領袖研究生課程。

專家組其他成員包括新西蘭警察行為獨立調查局(IPCA)主席Colin Doherty法官、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會(LECC)總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授,及加拿大公民監察執法協會(CACOLE)前主席Gerry McNeilly先生(專家組成員簡歷見附件)。

專家組主席Sir Denis在2008至2012年擔任女王陛下警察監察局總督察期間曾歷經多場激烈的大型公眾抗議活動,以及2011年英國八大城市發生的騷亂事件。他亦曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告,並獲國際廣泛認同,其中包括處理英國二十國集團峰會示威的報告《Adapting to Protest》和《The rules of engagement – A review of the August 2011 disorders》。

其中Sir Denis O’Connor和Gerry McNeilly將於本周抵港,與專案組督導委員會和監警會委員會面,了解大型公眾活動的最新發展及審視工作的進度。