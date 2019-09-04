資料庫：《逃犯條例》修訂風波時序

去年轟動港台兩地的港男陳同佳涉於台灣殺害女友潘曉穎案，引發港府提出修訂《逃犯條例》，導致在全港多區出現示威及集會遊行近3個月，民生設施、交通受到一定程度的破壞，警民衝突不斷升溫。以下為相關事件時序表。

《逃犯條例》修訂風波時序：

2018年

●2月：港男陳同佳與女友赴台灣旅行，陳涉殺害女友後返港並處理女友財物。

●3月13日：陳同佳在港涉處理犯罪得益被捕。

2019年

●2月12日：政府提出修訂《逃犯條例》，以引渡陳同佳到台灣就謀殺案受審。

●3月26日：政府擬提高移交門檻至只處理最高刑期3年以上罪行，把9罪項剔出移交範圍。

●4月3日：《逃犯條例》修訂於立法會進行首讀及二讀。

●4月29日：陳同佳洗黑錢罪罪成，判囚29個月，料可於今年10月獲釋。

●5月30日：政府再調整修例建議，包括將移交門檻進一步提高至可判監7年或以上罪行，並只處理由請求方向中央政府提出的請求等。

●6月9日：民陣舉行反修例遊行。警方指遊行高峰期人數有24萬人；民陣稱103萬人參與。

●6月10日：反修例遊行結束後，示威者衝擊立法會，衝破鐵馬防線，警方出動胡椒噴霧及伸縮警棍驅趕，引發逾6小時黑夜暴力衝突。

●6月11日：特首辦接9個連環追殺電話，律政司接1個死亡恐嚇電話，要求24小時內撤回修例，否則燒死林鄭月娥全家，又揚言律政司司長鄭若驊如不辭職及撤回修例，會掟汽油彈及燒死其丈夫潘樂陶。

●6月12日：立法會原定就修例恢復二讀辯論，惟示威者衝出馬路佔據主要幹道，癱瘓交通，衝擊警方防線，警方以橡膠彈及催淚彈等驅散。雙方多度開戰。

●6月15日：林鄭月娥下午召開記者會，宣布暫緩修例工作。

●6月16日：民陣再發起遊行，稱有200萬人參與，警方估計經原定遊行路線的最高峰人數約33.8萬人。政府晚上回應遊行時，林鄭向市民致歉。

●6月18日：林鄭再舉行記者會向市民道歉，卻未有回應反對陣營5大訴求，包括辭職下台及正式撤回條例。

●7月1日：立法會大樓一度受示威者衝擊及佔領，大樓建築及內部設施均受嚴重破壞，是大樓自2011年啟用以來受到的最嚴重衝擊。

●7月9日：林鄭月娥終承認政府工作完全失敗，重申修例法案已「壽終正寢」，惟民怨未平，示威遊行繼續遍地開花。

●7月21日：反修例遊行變突襲中聯辦，中聯辦正門懸掛的國徽更連中多口漆蛋；西鐵元朗站同晚發生「白衫軍」無差別襲市民事件。

●8月5日：網民發起不合作運動、全港大三罷及7區集會，警民再度爆發激烈衝突。

●8月12日：逾萬人機場舉行「黑警還眼、塞爆機場」示威集會。

●8月13日：再有逾萬示威者湧入機場，並排出雙重「行李手推車陣」禁旅客進入禁區；兩日有逾500航班取消。

●8月15日：政府欲派糖救亡。財政司司長陳茂波宣布推出共191億港元紓困措施，包括公屋免租1個月、綜援出雙糧、電費補貼、派錢予學生等。

●8月18日：民陣銅鑼灣「流水式」集會，稱有170萬人參與，警方指維園同一時間內最高峰人數有12.8萬人。

●8月25日：荃葵青遊行，警方首次出動水炮車平亂，有被示威者包圍的警員向天開槍，是修例風波中警方所發的首發實彈。

●8月31日：8•31非法遊行演變成港九騷亂，警方首次以水炮車發射「藍色水劑」驅散；有喬裝警被示威者發現，在維園附近曾向天鳴真槍2響示警。