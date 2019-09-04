《賞您睇》9月巨獎　請你玩轉曼谷！

「沙嘩啲卡！」東網 x The Club《賞您睇》9月巨賞大放送，兩套雙人來回曼谷機票免費送畀你！有乜地方一定要去？

1. 曼谷新打卡位：粉紅城堡─三頭象神博物館

曼谷有一個既莊嚴卻又充滿少女心嘅博物館，就係三頭象神博物館。博物館以粉紅色外牆配以屋頂250噸石象雕塑，齋睇外面已經非常壯觀，不過好戲在後頭！

博物館內有3個展館，分別係地域、人間同天界。地域區主要展出歷史及出土文物；最高層嘅天界區主要解釋佛教宇宙觀同成佛之道；人間區就收藏大量雕刻石柱，亦係打卡重頭戲。

一走入人間展館，就會見到雕刻細緻嘅四大石柱、蜿蜒而上嘅粉紅旋轉樓梯、加上天花上嘅彩色玻璃花窗，既有歐洲大教堂嘅華麗，亦有泰國傳統既神秘感，唔少人都鍾意企喺樓梯上面影打卡相。想睇展品，就可以係售票處附近免費借用語音導賞器。

溫馨提示：想著得靚靚咁去博物館打卡，都要尊重當地規則。博物館範圍需要穿著過膝裙或者褲，而博物館第一層嘅地域展區係唔可以影相㗎！

2. 懷舊風迷必去！曼谷復古風跳蚤市集The Camp Vintage Flea Market

The Camp Vintage Flea Market相比其他夜市，比較小眾同貼地。位於港人熟識嘅翟道翟 weekend market附近，逢星期五、六、日傍晚開始營業。雖然主打復古風，但賣嘅都係精品，並唔係二手貨。市集以一架復古卡車同屋頂大型復古飛機作爲地標Logo，靠外表已經成功吸引唔少年輕人去打卡影相。

跳蚤市集主要分爲兩個區域，一邊主要售賣乾貨，另一邊就係飲食區。乾貨區嘅商品都係以vintage、小清新風格爲主，有復古牛仔褲、手織籐袋、漁夫帽、英倫風皮鞋、古董風手工飾物、就連barber shop都有，所以如果有心機逐間攤檔慢慢睇，一定可以尋到寶。

飲食區有露天攤檔、開放式小酒吧、海鮮BBQ，亦都有設計精緻可愛嘅美食卡車，唔似傳統夜市咁排晒密密麻麻嘅帳篷。除咗餐廳自設座位外，市集美食區嘅草地上都有唔少長枱長凳，場地仲有露天表演台，不時有泰國本地樂隊Live表演。買好嘢食就可以坐係長凳上面，邊聽歌邊欣賞曼谷嘅黃昏再慢慢享受美食，直頭好似置身外國音樂節咁。

建議大家可以係日落時分前往，睇到日落之餘，仲睇到場地霓虹燈飾逐漸亮起開畫面，唔止影相超靚，氣氛仲好浪漫添！

3. 泰國曼谷地道平民米芝蓮大排檔

最出名嘅一定係Jay Fai！獲得米芝蓮一星評級嘅Jay Fai，舖頭保持低調，無貼出任何報章雜誌嘅報道，亦無貼上米芝蓮貼紙。好多人一開始都怕會搵錯餐廳，不過只要你見到Jay Fai本人—一位喺門前戴住超大護目鏡炒菜嘅婆婆，你就知道去啱地方喇。

去得搵Jay Fai，有3道菜必食：蛋包蟹肉卷、冬蔭功海鮮湯同醉炒河粉。

蛋包蟹肉卷係用一層煎到金黃色嘅雞蛋皮包住滿滿嘅蟹肉，蟹肉多到塞爆蛋皮，啖啖都係鮮甜蟹肉。冬陰功海鮮湯用料十足，有大蝦、鲜魚片、墨魚丸等，湯底清得嚟又辣又酸，夠晒過癮！醉炒河粉係店員必推菜式，老闆娘秉持用料唔手軟嘅態度，上面嘅海鮮仲多過河粉，而每條河粉都吸收晒海鮮同湯汁嘅精華，好鬼入味！

Jay Fai相比一般街頭小店價格偏高，不過啲嘢食咁足料，都值回票價啦！間鋪實在太出名，如果walk-in嘅話，隨時要等2至4個鐘。聽聞可以用電郵訂位，不過時間選擇有限，打電話booking亦唔一定有人接聼。想食好嘢，果然要出啲力先得！

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