修例風波：警昨拘35人射7枚布袋彈　登巴士截查合法

修例風波下衝突不斷，昨日(3日)有人在添馬公園集會後，先後在金鐘特首辦外、旺角警署外、黃大仙等地堵塞馬路、投擲雜物及破壞港鐵站設施。警方表示昨有35人被捕，分別為30男5女，年齡由14至39歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、公眾地方擾亂秩序行為及刑事毀壞等。警方昨共施放7枚布袋彈，全部於旺角警署外施放。修例風波至今共捕1183人。

警方昨晚在九龍灣登上一架巴士搜查，警察公共關係科總警司謝振中解釋，當交通工具上發現任何合理懷疑、意圖、行動可疑的人士，警方可截停及搜查，當時警員要求傳媒離開車廂，原因是罪案現場不適合採訪，設立封鎖線是警方慣常做法，驅離記者是為了保持現場原狀，避免擾亂證物和調查，並非干涉採訪自由。

警方指有人包圍旺角警署及掟磚、玻璃樽及雞蛋，乘坐港鐵前往黃大仙並堵塞龍翔道西行線，期間又破壞港鐵站設施，之後示威者乘坐一輛往觀塘的巴士。東九龍總區高級警司(行動)傅逸婷指，警方其後在九龍灣截停該巴士，她否認在車上搜查時要求入所有人長時間舉手，行動中有33人被捕，涉及非法集結及藏有攻擊性武器等罪行。