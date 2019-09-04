政Whats噏：陳肇始出席閉門座談會　樣樣都搞唔掂

醫療問題不嬲備受關注，加上最近非洲豬瘟影響活豬供應，食物及衞生局局長陳肇始上周五(8月30日)參加建制派搞嘅座談會回應各區問題，點知答咗等於冇答，講到底都係「好快有，大家稍安毋躁」。

醫療方面問題多多，黃大仙區議員黎榮浩形容「醫療逼爆」、唔夠床位，陳肇始就話起緊啟德醫院，嚟緊有2000幾個床位服務黃大仙區市民。觀塘區議員譚肇卓就話醫療券設有時限好唔方便，陳肇始就話同意嘅，需要「錢跟病人走」並且會加強實行。

社區幹事曾榮輝就問鼠患問題求助康文署同房屋署都解決唔到，陳肇始就回應話「民政其實一直做緊，食環署都做緊，但係需要其他部門合作」。觀塘區議員顏汶栩話豬肉價格已經50年新高，係咪可以同內地協商解決問題，點知陳肇始就答非所問，話街市減租可以短暫性幫中小企業紓緩問題。

雖然大家語氣都好溫和，但係種種問題都係未解決：醫院床位仲未有、鼠患問題未解決、豬肉價格淨係短暫性紓緩、醫療券需要加強實行，真係講咗等於冇講，可見部門之間推卸責任，內地活豬供港問題未有結論，醫療方面就「吊鹽水」係咁拖。今次座談會話就話同局長全接觸，但係以閉門形式進行，陳肇始係咪唔敢面對公眾，驚畀人問到口啞啞？