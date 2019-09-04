中電轉軚　倡向內地輸入再生能源及核電

可持續發展委員會就2050年長遠減碳策略展開的公眾諮詢將於本月中結束，中電昨(3日)就諮詢提交意見。中電一改早年不支持向內地購電的立場，建議增建燃氣發電，以及透過區域合作增加零碳能源，即向內地輸入可再生能源及核電。中電又指，現時聯網系統容量有限，若要輸入額外能源則要建立新聯網系統，估計將耗時10年或更長時間。

中電昨提交的回應表示，會循增加燃氣發電及區域合作兩個方向，探討長遠增加低碳供電的可行性。燃氣發電方面，中電稱會盡力開發本地可再生能源，並在香港建設更多燃氣機組，但機組仍會產生碳排放，因此減碳進度會較慢，客戶亦會受天然氣價格波動所影響。

中電另一建議為區域合作，指鑑於土地和其他局限，本地可再生能源難以在香港總電力供應中佔有很高份額，故可引入在香港境外生產的零碳能源。惟中電稱，引入大量可再生能源必須安排備用供電以確保供電可靠性，總成本可能會因此而大大提高。

中電強調，任何區域合作安排和新的電力聯網系統必須謹慎行事，確保引入的電力來自指定的零碳發電來源，保留與不同供應商洽談的機會，確保能以最合理價格購電。

香港公平貿易聯盟行政總監古偉牧認為，中電改變立場因政府今次長遠減碳策略減排幅度更大，但當中仍有提及聯網難度等，顯示立場並非完全開放電網。他又批評，政府於諮詢文件中以香港可再生能源價格與內地核電價格比較，而非以價格較低的內地可再生能源與核電比較，做法誤導市民，「睇落核電好似平好多咁，但個比較唔公允」。他直言政府只是為引入核電鋪路，若從內地輸入更多核電，香港電力自主性恐會減低。