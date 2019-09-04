內地漢認毀城大民主女神像　報價單太簡需再議賠償

內地漢涉嫌推倒香港城市大學內設置的民主女神像，被控一項刑事損壞罪，案件今(4日)在西九龍裁判法院審理。被告承認控罪，惟賠償事宜有爭議，因控方提交的雕像報價單過於簡單，辯方需商討賠償金額。裁判官把案件押後至9月6日，期間被告以500港元保釋。

控罪指報稱是保險經理的被告王錫釗(32歲)於7月23日，在城大圖書館外無合理辯解而損壞屬於城大學生會的民主女神像，價值港幣2.5萬港元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指當晚6時24分，一位城大學生目睹被告正撕毀民主牆上告示，學生阻止，被告出手推倒民主牆旁的民主女神像，使其受損壞。警誡下，被告稱是意外推倒女神像。控方就雕像申索賠償，稱城大學生會不會修復雕像，而是訂造新一個，呈上由雕像的製造人提供的報價單，指造價為2.5萬港元。據了解，雕像是一位藝術家於2014年饋贈給城大學生會。

裁判官質疑報價單的凖確性，指報價單不是由一間營業的公司所提供，當時製造的價值也沒有列明，認為辯方可就報價單再作商討，看看是否存有爭議，故把案件押後2天。