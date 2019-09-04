毓民特區：官民關係惡劣　官員下台息民憤

反修例示威演變成暴力亂港，社會動盪不安。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民指目前官民關係惡劣，可謂「神仙難救」，而中央不會出手解決亂局，必定靠港府自己解決，只有問責官員下台及改組行政會議，才能避免「攬炒」。

黃毓民指出，反政府示威浪潮持續，導致本港經濟蕭條、民生凋敝。香港之亂會牽連中國的國際形象，西方社會必定會利用香港，作為與中國討價還價的籌碼，甚至是施壓的手段，「為何中央在處理香港亂局方面，仍然採取消極退縮的態度？」

早前有一段關於特首林鄭月娥出席私人聚會的錄音洩漏，席間她透露如果可以的話，會選擇辭職。但她事後否認有關說法，指自己從未向中央請辭，並稱有信心可帶領香港走出困局。黃坦言，有人認為林鄭所犯的錯事，「萬死不足以蔽其辜」，即使她辭職下台，也不能承擔其種下的惡果。

面對反政府示威浪潮不絕，港府出現嚴重的管治危機。黃認為，中央有政治任命權，至少可以要求林鄭、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超下台，以及改組行政會議，這樣才能讓港人感到政府有誠意解決問題，否則香港之亂曠日持久。

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