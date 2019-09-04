修例風波：網民不滿林鄭太遲撤回　繼續搞請願活動

反對修訂《逃犯條例》風波持續近3個月，特首林鄭月娥今晚(4日)發表電視講話，宣布撤回修例。但市民對林鄭的決定仍不滿，認為由6月拖延至今才決定撤回是太遲，要求她下台。

反對修例人士近月提出「五大訴求」，包括撤回修例、成立獨立調查委員會、撤銷暴動定性、落實雙普選、及要求對示威人士不作檢控。對於林鄭今晚宣布撤回修例，大批網民在林鄭的Facebook專頁留言，表明「五大訴求、缺一不可」，宣布撤回的相關短片更引來大批網民派「嬲嬲」，片段發布後兩小時已多達6千位市民派「嬲嬲」。

網民將於本周六(7日)至本月21日繼續發起示威行動，據網上資料指，本周六有「公民提款日」、在機場有「機場交通壓力測試」，下周日(8日)有「香港人權與民主法案集會」。在下周一(9日)有「北區音樂X分享會」、下周二(10日)舉行世界盃外圍賽時叫口號支持港隊、在下周五(13日)有「獅子山之路」、下周六(14日)有「天水圍親子遊」、「中學生螢火之荊集會」，本月16日有「稅局升級行動」，在本月21日則有「元朗恐襲兩個月靜坐」。