修例風波：禍港黑手黎智英　裏通外國聯手向中港施壓

遭內地官媒口誅筆伐、形容為「漢奸」的壹傳媒黎智英，聯同泛民主派人士勾結外國勢力，走在反對修訂《逃犯條例》最前線，向中港政府施壓。黎接受外媒專訪，又親身到美國要求制裁中港官員，國務院港澳辦及內地官媒先後炮轟黎等人為漢奸。學者炮轟律政司及鄭若驊「應告不告」，多次放生黎等人，害怕黎背後的外國勢力，助長黎等反中亂港等人的氣燄，釀成今日的政治及社會亂局。

黎智英近三個月多次現身反修例遊行，並帶頭扮指揮，更涉嫌帶頭非法遊行，早前被國務院港澳辦公室點名批評為慫恿、支持激進暴力分子的幕後黑手，更被中央政法委點名炮轟為「禍港四人幫」之首，與外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘、何俊仁及前政務司司長陳方安生賣港投美。

李柱銘今年五月到訪美國會見國務卿蓬佩奧，黎智英則在七月會見蓬佩奧，被問及是否為美方擔任反中亂港的幕後黑手時，雖然黎極力否認，但承認支持示威者，與李擁有共同價值，亦是打同一場仗。黎又憶述會見蓬佩奧時，對方主動表示美國政府有何地方可提供協助時，黎則眼泛淚光回應說︰「為我們祈禱。」

內地官媒撰文直斥黎智英等人為「叛國亂港分子」，一面煽動公務員罷工、市民仇警，將青年人推向街頭，在台前幕後充當激進暴力活動的策劃者、組織者和煽動者；一面繼續處心積慮抹黑國家，肆無忌憚攻擊中央政府，已成街頭打手與反華推手之間，最不安分的黑手。

文中更批評，黎等人長期勾結西方反華勢力引風吹火，挾洋自重，動輒到國外「告洋狀」、在外國「老闆」面前搖尾乞憐，公然干涉香港事務，甚至求助「洋大人」制裁中國。這些叛國亂港分子自詡愛港，認賊作父、裏通外國，目的就是把香港變成國際博弈的戰場，變成對抗中央，顛覆國家政權的基地。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，律政司司長鄭若驊就過去多宗案件的檢控決定，如黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者一事採取拖字訣，給予公眾的印象欠佳。事實上，鄭若驊上任不久已迅速「放生」黎智英涉及秘密捐款予民主派人士的「黑金案」，而黎公然參與2014年的違法佔領行動(佔中)，但是他連同其餘38名主要佔中搞手至今仍然未被檢控，法治蕩然無存。