政Whats噏：民主派恐失否決權　邵家臻要自投避彈劾？

香港眾志成員周庭喺舊年參與立法會補選時被取消參選資格（DQ），日前法庭裁定其選舉呈請得直，意味喺補選中勝出嘅民主派區諾軒或會冇咗議席。早前社福界邵家臻因違法佔領行動一案而被判囚，有建制派曾提出過要彈劾佢。據聞，民主派曾討論過立法會否決權嘅問題，若果區諾軒議席不保嘅話，分分鐘邵家臻要喺彈劾議案中自己投埋票，先可以保得住議席。

政府喺二○一六年開始就參與立法會選舉新增確認書制度，搞到有唔少政界人士被DQ，後來仲有政界人士因為宣誓風波而遭DQ，觸發多場補選。唔止周庭，被DQ立法會議席嘅劉小麗，以及「中大本土學社」始創人劉頴匡亦有提出選舉呈請，但暫時未有結果。如果兩宗案件都得直，同樣喺補選中勝出嘅新民主同盟范國威、建制派陳凱欣嘅議席亦將會冇埋。

彈劾議案係需要在席議員三分二多數就可以通過，換言之民主派保住三分之一否決權。按依家立法會只得69名議員計算，計埋邵家臻，民主派先有24名，若果一旦區諾軒議席不保，民主派就只得23人，先啱啱好夠三分之一。

一般涉事嘅議員都會自動避席，以免被質疑有利益衝突。喺早前彈劾熱血公民鄭松泰一案，就因為民主派全數議員在席，所以即使鄭唔在席，其議席都保得住。但如果出現彈劾邵家臻嘅議案，喺區諾軒議席都冇埋、邵家臻又需要避嫌嘅情況下，民主派就會唔夠三分一，換言之邵嘅議席就會不保。不過，醫學界陳沛然同鄭松泰間唔中都會支持民主派，所以邵家臻都未必需要去到自投嘅一步。

之不過，近排反對修訂《逃犯條例》風波不斷，支持修例嘅建制派都元氣大傷。據了解，建制派亦冇打算喺嚟緊嘅立法年度提出彈劾邵家臻，事關任期剩返一年，費時再使公帑搞選舉喎。眼見依家局勢動盪，正所謂多一事不如少一事，睇嚟建制派提出議案嘅機會似乎唔高。