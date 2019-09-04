修例風波：四大罪人難辭其咎　鄭若驊賴死唔走

反修例風波四大罪人難辭其咎，律政司司長鄭若驊「人頭落地」始息民怨！近三個月數之不盡的警民流血衝突始令政府正式跪低撤回修例，四大罪人包括主理修例官員特首林鄭月娥、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊及引起連串執法爭議的警務處處長盧偉聰，要求四人問責落台之聲此起彼落，尤以民望「墊司底」、醜聞纏身的鄭若驊為甚。有學者批評，鄭上任以來「應告唔告」的案件多不勝數，例如「放生黎智英、唔告梁振英」等，不論泛民主派或建制派一致認為鄭無得留低，認為此舉較派糖更能平息民怨。有立法會議員亦直斥鄭是香港司法界之恥，落台始能令法律界雪恥重生。

連串反修例示威衝突已近三個月，示威者與警方爆發衝突近乎是每隔兩、三日一次，造成流血受傷數字多不勝數，即使逾千人被捕，示威行動仍未停止，社會撕裂已達無法修補的地步，警民互信更早已蕩然無存。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，造成今日亂局者，主理港府官員自然難辭其咎，林鄭錯判形勢，誤以為悲情牌可獲公眾認同，加上作為推手的李家超辦事不力，讓修例成為反政府、反國家的觸發點，更引爆積存已久的民怨。至於作為警隊指揮的盧偉聰，在爆發衝突初期「應硬唔硬」，甚至是軟弱無力，令示威者氣焰更盛，始種下難以平息的亂局。

不過，陳指，若然單以落台息民怨的角度出發，上述三人的功效遠不及鄭若驊，原因是她上任時已醜聞纏身，例如寓所被爆僭建、上任後沒有申報「秘撈」仲裁案及與丈夫持有兩個半山豪宅，加上修例事件的解說工作不足，例如出席立法會保安事務委員會是「五次開會四不出席」，已令市民對修例產生負面印象。而「放生黎智英、唔告梁振英」等更讓市民感到她無法伸張公義，「其實政府唔使派糖，一炒鄭若驊民望就會升，根本係無成本呀！」

立法會議員區諾軒亦指，政府修例對外解說中的法律意見必然來自鄭若驊，但解說不單未能成功說服公眾，反而惹起市民質疑，顯示她辦事不力，又指現時拘捕逾千名示威者，估計難以全數入罪，屆時必招來被捕者的聲討，令港府再陷另一場政治風波，「鄭若驊直情係香港司法界嘅恥辱，佢落台就係還一個公道畀大家！」