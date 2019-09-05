修例風波︰官媒指止暴制亂　是香港社會最大公約數

香港反修訂《條犯條例》示威活動持續近3個月，特首林鄭月娥終宣布正式撤回條例草案。中共中央政法委周三（4日）深夜通過社交媒體發表文章，強調中央一如既往支持特區政府依法止暴制亂；另一篇官媒評論亦指，「止暴制亂、恢復秩序」，是當下香港社會最大的公約數。

中央政法委指，特首明確提出的方法，「對話探討」、「提出建議」是關鍵詞，正正回應國務院港澳辦表態中，支持特首和管治團隊通過與社會各界人士共同探討解決方案。文章亦重申，目前最逼切的，是遏止暴力，護法治，止暴制亂，恢復秩序。

文章指出，中央一如既往地支持特區政府依法止暴制亂，以及支持香港居民依法表達訴求。但一個文明法治的社會，所有訴求都必須依法提出。對部分暴徒肆無忌憚的暴力行徑，對踐踏香港的法治和社會秩序、挑戰「一國兩制」底線的行為，不是表達訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」。

文章強調，維護一國兩制的底線，底線是一國，主權統一和領土完整；又指入秋以來，香港暴徒已是強弩之末。而中央的「工具箱」裏，很多工具還沒擺出來。對建設性的對話，中央歡迎；對「政治要挾」乃至「顏色革命」，中央必定追究到底、絕不手軟。

另一篇官媒文章則指，「止暴制亂、恢復秩序」是當下香港社會最大的公約數。面對香港亂局，要保持頭腦清醒，把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來。

文章認為，面對違法犯罪，執法就是維護正義，護法就是人心所向。止暴制亂、恢復秩序，需進一步凝聚共識，採取更有力的實際行動。特別是對暴力犯罪的骨幹分子及其背後的策劃者、組織者、指揮者，要追究到底，絕不手軟。