攀登世界七大峰之一　7花甲族非洲圓夢

7名港人上月24日成功攀上世界7大高峰之一、位於非洲的乞力馬扎羅山（Mt. Kiliomanjaro），這座位於赤道附近的雪山高度達海拔5895米，7名港人以約一周時間完成功攀登目標。他們並非一般青壯族，平均年齡超過60歲，大多超過花甲之齡，出發前半年，各人已在港鍛練體能及進行登山訓練，終能克服風雪及高山反應的挑戰，成功登頂。

熱愛行山的譚憲維是7人隊伍成員之一，他早在10多年前已希望登上乞力馬扎羅山的頂峰，去年10月在尼泊爾徒步到達珠峰大本營，就開始籌劃非洲攀山之旅。資料顯示，乞力馬扎羅山為人類可徒步前往的最高處之一，攀登難度較低，故每年吸引約3.5萬人試圖攀登這座高峰，當中不足一半人能成功登頂。

譚與6名朋友組成登山隊，並於當地旱季的8月出發，他們選擇了被稱爲威士忌路綫的路綫，隨隊的還有一支28人支援隊伍，分別負責嚮導、膳食及擔挑等等。隊伍在海拔1800米起步，首2天共爬升了2100米到達營地，第3天卻迎來「先爬後急降」的挑戰，各人耗費大量體力，其中一名隊員更出現高山反應，一度需要挑夫攙扶。第5天晚上，登山隊出發攻頂，當時空氣含氧量只是地面的一半，隊員甚感吃力，但隊伍默默前行，期間風雪愈來愈大，幸終在翌日早上7時到達乞力馬扎羅山火山口邊緣，距離非洲最高點只剩100多米，各人商量後繼續前行，努力一小時後時，終於踏上高點，完成此次攀登目標。