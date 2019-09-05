東方日報A2：學者指暴徒不奪治權不收手　禍亂不休

修訂《逃犯條例》風波觸發連場暴力流血衝突，特首林鄭月娥昨終「一跪再跪」，宣布正式撤回修例。林鄭昨下午急召全國港區人大代表、全國政協委員、行政會議成員、立法會議員及區議員到禮賓府會面，其後宣布正式撤回修例，立法會復會後，保安局局長李家超將會動議撤回修例草案。不過，林鄭拒絕不檢控示威者，表明會嚴正執法，僅重申不存在定性暴動，以及將以四個行動展開對話基礎，並邀請學者研究社會深層次問題。有學者指，時機已過，即使現在撤回修例亦「收唔到科」，她本人不落台，又未能滿足五大訴求，示威者不會「收貨」，將會繼續抗爭，永無休止。

林鄭昨傍晚以電視講話的形式，以四大行動打破困局，「以對話代替對立」，包括宣布正式撤回修例，以完全釋除市民的疑慮，李家超將在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回修例草案；第二，將會全力支持監警會的工作，已委任前高官余黎青萍及大律師公會前主席林定國加入監警會，承諾會認真跟進監警會的報告建議；第三，本月起，她將與司局長走入社區，與市民對話；第四，將會邀請社會領袖、專家和學者，獨立研究及檢討社會深層次問題，包括房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義等，並向政府提出建議。

對於示威人士提出的「五大訴求」，林鄭重申修例工作已完全停止；表明不應就事件另設獨立調查委員會，應按既定機制，由專責的獨立監警會處理。對於過去連串示威活動，她指，法律程序上不存在「暴動定性」，刑事檢控決定是按證據、按法律、按《檢控守則》作出。外界有聲音要求釋放所有被捕人士，不檢控、不追究違法的人士，林鄭表明，法治社會不能接受這些要求。根據《基本法》，律政司的刑事檢控決定，必須不受任何干涉，否則有違法治精神。她又表示，要在平和互信氛圍下，務實討論「雙普選」，否則只會令社會更撕裂。

林鄭稱以上回應已平衡不同因素，知道未足以平息怨氣，但同時質疑不斷升級的暴力，持續衝擊社會秩序，能否解決當前困局，認為持續出現的暴力動搖香港法治根基，極少數人挑戰一國兩制，衝擊中央政府駐港機構，污損五星旗、國徽，將香港推向危險的境地，表明暴力絕對並非解決問題的方法，目前最迫切是遏止暴力、捍衞法治和重建社會秩序，會對所有違法及暴力行為嚴正執法。

消息指，林鄭在禮賓府與建制派會面時提到，冀「止暴制亂」打開新局面，做到「止暴制亂」需要的法律手段，可以用的、需要用的，全部都會用，表明會「用足用好」，連行政手段也會考慮，讓警隊有更加大的能量執法，而其他政府部門也會支援警隊工作，又會制訂措施面對經濟下行。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，現時撤回修例亦難以消除示威者怨氣，示威者提出五大訴求，缺一不可，若林鄭落台，或能某程度上「收貨」，但她亦未能做到，相信示威者將會繼續抗爭，亂局難以結束，林鄭現時等同向暴力跪低，亦令政府進退失據，日後再以看似強硬的態度推行政策，亦令人難以支持，因為會預期政府隨時可以一跪再跪。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：