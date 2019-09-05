內地大閘蟹豐收　業界迂迴入口料月尾有得食

秋季是大閘蟹上市時節，今年內地大閘蟹豐收，有業者形容旗下蟹產肥美大隻「前所未見」，估計最快本月內可取得外銷批文，較往年提早，若照去年的迂迴「入口」路線，預料港人或在月尾就有大閘蟹食，但當造蟹品的售價或因養殖成本及運輸成本等作上調。

3年前本港驗出有內地大閘蟹二噁英超標後，內地至今一直未簽發大閘蟹供港批文，業者估計今年恐亦難取得供港批文，需沿用迂迴路線，即取得內地外銷其他地區的供蟹批文後，將新鮮大閘蟹出口到其他地區、再由當地轉運到港。食物環境衞生署食安中心昨沒有正面回應供港批文一事，僅稱本港法例規定所有出售的食物必須適宜供人食用，本港從哪裡輸入大閘蟹，主要由市場決定，只要入口時符合本港食物安全要求，每批次大閘蟹均附有出口當局的衞生證明書即可。至於內地大閘蟹出口批文涉及內地監管及檢驗檢疫等安排。

去年蟹季時，本港遲至11月才有大批內地大閘蟹抵港。今年大閘蟹供應檔期或有改善，本地蟹商老三陽的董事總經理祁玉鳳估計，內地今年仍不會向香港發出批文，業界或要繼續用去年招數，取得內地的大閘蟹外銷批文，再經其他國家或地區輾轉運抵香港，這是唯一的合法途徑，但蟹產的運輸成本會上升。業界對內地當局發出外銷批文的時間感樂觀，最快可能本月內有望批出。

祁又說，今年內地大閘蟹大豐收，由於養殖技術提升及天氣適宜，老三陽於內地自家農場的產量較往年高，體形偏大及肥美，大蟹重量去到11至12両，去年的大蟹多數是8両左右。現時香港出售的內地大閘蟹不少來自江蘇，至於太湖及陽澄湖大閘蟹，早已暫停出口。

內地大閘蟹分內銷及外銷兩類，外銷地區不包括香港，香港有蟹商去年在內地取得大閘蟹外銷批文後，需出口蟹產至南韓再轉運到港。