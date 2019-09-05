探射燈：滲水辦Hea做　申訴專員3年收360宗投訴

就滲水辦處理個案進度緩慢，申訴專員於2016年至2018年9月間，共收到360宗有關滲水辦未有妥善處理滲水問題的投訴。然而受滲水影響的住戶，如等候滲水辨調查期間，單位出現石屎剝落致住戶受傷，應如何追討賠償？法律界人士指，如因滲水而導致人身受傷，則可循民事訴訟向滲水源頭單位追討。

執業大律師陸偉雄指，滲水辦主要執行《公眾衞生及市政條例》的相關條文，如證實滲水源頭後，會發出「妨擾事故通知」予有關人士，要求於指定期限內減除妨擾，否則將被檢控。如一經定罪最高可被罰款1萬港元，另加每日罰款200港元。

不過，如果有單位因樓上單位滲水從而令石屎剝落，導致他人身體受傷，陸表示受害人可循民事訴訟向滲水單位要求賠償。陸提醒市民，如需要循民事訴訟追討賠償，需要自行搜證，並取得有關報告證明因樓上單位滲水所致，有關的訴訟才可成立。

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