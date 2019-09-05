探射燈：「色水測試」查源頭　專家轟政府落後

滲水辦依靠「色水測試」去確定滲水源頭，一直為人詬病。自去年引用新技術的紅外線熱像分析及微波斷層掃描技術，有業內人士表示，相關技術引入本港多年，現時在業界已普及使用，惟政府於去年才開始進行測試，批評政府作風守舊。

資深驗樓師賴達明表示，紅外線熱像分析於1997年從日本引入，當時主要探測牆磚剝落，同時亦可用作探測單位滲水。而該儀器的運作原理主要為透過熱能探測空間內溫度較低的地方，從而推算滲水位置，同時準繩度亦較高。而微波斷層掃描於2004年從德國引入，主要探測牆身結構內部滲水情況。

賴認為，業界使用該些技術多年，而政府於近年才開始進行測試，批評政府思維守舊，沒有與時並進。賴直言政府一直沿用的色水測試技術成功率低，故未能有效幫助市民，他希望政府可以盡快在全港推行新技術。

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