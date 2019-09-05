探射燈：新技術　舊思維　滲水辦效率低

滲水辦去年起試用新技術進行滲水調查，但受惠個案少。

滲水辦去年在港九3區作為試點，以紅外線配微波掃描新技術進行滲水調查，並計劃於本年第3季推展至各區。但東網近日到相關試點了解，有飽受滲水困擾10年的住戶炮轟，從未有幸用過新技術測試，區議員亦直指未曾得知有受惠個案；另有住戶因滲水至石屎剝落，拖延多月，才獲新技術查出滲水源頭。專家直指，有關技術已在業界普遍使用，惟政府仍未落實推行，批評官僚效率低。

滲水辦近年接獲約10萬宗滲水舉報，只有17%能確定源頭。去年6月起，滲水辦分別在九龍城、灣仔及中西區，利用紅外線熱像分析及微波斷層掃描進行滲水調查。但屋宇署數字顯示，去年使用新技術並完成調查的個案有56宗，其中9宗無法透過新技術找出滲水源頭。

殷先生及太太居於九龍城一個大廈單位約30年。殷太表示，約10年前開始發現屋內出現滲水問題，透過政府熱線求助，食環署派員只從肉眼辨別滲水情況，近年屋宇署再派員用儀器量度濕度，又因濕度未夠高，未有跟進。至今，殷太指單位的客廳、洗手間、睡房均出現嚴重滲水情況，甚至有石屎剝落，令她每天提心吊膽。滲水辦日前曾派員調查，職員使用傳統的儀器量度濕度，期間她曾詢問為何未採用新技術，對方表示：「暫時冇，部機可能係屋宇署度。」

居於灣仔的許太亦稱，今年年初發現家中橫樑出現裂紋，疑因滲水所致，遂向滲水辦求助。滲水辦其後多次派員到場調查，均未能查出原因，並轉介予屋宇署跟進，職員及後以紅外線技術進行測試，未幾即找出滲水源頭。許太批評滲水辦效率低，未能為市民解決問題。

九龍城區議員林博表示，經常接獲單位滲水求助個案，自去年滲水辦把九龍城區作為新技術試點以來，不少街坊向他反映希望能夠加快解決問題，惟推行至今，均未有街坊表示獲新技術作檢測。

灣仔區議員李均頤直言，成功處理的滲水個案不高，她指滲水辦態度怠慢，應加強巡查，並建議放寬滲水辦的管理範圍，同時增設其他儀器找出滲水源頭。

身兼觀塘區議員的立法會議員柯創盛亦指，每月平均接到50至60宗有關樓宇滲水的求助個案，批評滲水辦行政效率低。

東網向滲水辦查詢，惟至今仍未獲回覆。

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