修例風波︰官媒指港獨勾連台獨終究死路一條

香港眾志秘書長黃之鋒等人近日前往台灣，與民進黨和時代力量成員會面。大陸官媒周四（5日）評論文章指，「港獨」「台獨」在香港和台海的局勢均處於高度敏感節點上勾連合流，政治黑手直指分裂國家，具極度的危險性。另一篇官媒評論直指，兩「獨」逆流而動，終究死路一條。

官媒文章指出，黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等「反中亂港」分子大肆歪曲香港局勢真相、污蔑特區政府和警隊，詆毀「一國兩制」、直接攻擊中央政府，「言行之張狂與惡毒完全曝露人性之陰暗與扭曲」。文章指，他們雖口稱為香港謀民主自由，實則直接挑戰「一國」底線，暴露企圖分裂國家民族的真面目。

文章提到，黃之鋒說台港是命運共同體，同樣面對中國政府壓迫，而民進黨副秘書長林飛帆則應和「香港問題是國際問題，呼籲中國停止打壓台灣、香港」。官媒指這是「港獨」「台獨」沆瀣一氣、狼狽為奸。

評論又指，蔡英文當局過去3個月來，不斷發聲介入香港事務，激發島內「反統」「反中」「恐共」意識，是為拉抬選情「拼連任」，惟此舉是把台灣「綁在戰車上推向險境」。文章結尾指，「誰膽敢搞分裂，必將背上民族罪人的千古罵名，必要承受咎由自取的嚴重惡果」。

另一篇文章則指，在香港亂象未靖之際，兩「獨」再次合流，商量如何給香港添亂，給大陸添堵。但除了能製造點同病相憐、抱團取暖的幻覺之外，他們注定一無所獲。文章批評，台獨和港獨口中所謂的「命運共同體」，其真實含義是兩「獨」締結「抗中同盟」，旨在引狼入室，分裂中國，其唯一功效就是禍國殃民、禍亂港台。

文章結尾提到，港獨台獨一起高喊「反中」，看似頗有互為犄角互抬聲勢的味道，「但兔子尾巴長不了」，這種逆歷史潮流而動的錯亂行徑，必將被歷史所唾棄。