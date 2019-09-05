修例風波：英皇書院學生校外築人鏈　抗議校方反對罷課

經過近3個月的示威衝突，政府終在昨天(4日)撤回修訂《逃犯條例》，但風波仍未止息。一眾英皇書院校友發起今早(5日)在校門外築成人鏈，抗議校方反對學生罷課及打壓學生學習和參與公民社會的權利，以和理非方式要求校方保護學弟自由表達對社會事務立場的權利及人身安全的訴求，逾100人參與。

現場所見，大批身穿校服的學生及穿服黑衣等便服的校友早於上午7時許已到校門外集會，築成的人鏈向般咸道及西邊街延展。請願人士帶上口罩、防毒面具、頭盔等裝備。門外有3名教職員駐足，期間有警車經過。有路過的市民一度行近與學生理論，亦有家長到場嘗試阻止兒子參與。

中六學生盧同學指，校方以白布遮蓋一個中六班房外的「連儂門」，要求學生只可在班房內張貼，校方更會決定張貼的紙張是否有爭議，不批准學生在禮堂集會。盧批評此舉威脅言論自由，稱要站出來對抗白色恐怖。

另外，屯門輕鐵石排站行人天橋上，今早7時許有多間學校約300名學生築成人鏈，約8時散去，而崇真書院及宣道中學外，亦見學生人鏈。