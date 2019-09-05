每日一片：入錢當拍卡　自私老人難為車長　乘客仗義怒斥

長者以八達通乘搭公共交通工具可獲$2優惠票價是常識，不過有人卻曲解箇中意思。近來網上流傳一段短片，一名伯伯搭巴士時，只向車長展示八達通，便直接投幣$2支付車資，車長多番追討伯伯依然懶理，最終有正義乘客看不過眼，出言狠批。

網民Brian Li昨日（4日）在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載影片，又貼文指：「show一show張八達通當畀咗，叫佢過機，佢唔畀，一係全部人去差館，垃圾x老」。從短片可見，該名男乘客先是好言相勸伯伯拍卡繳付車資，「幾廿歲人唔好咁樣，叫你拍卡先至兩蚊，你又入兩蚊落去」。

伯伯則顯得一副淡定模樣，坐在座位上叫對方「唔好嘈喇」，期間車長一度出言指摘，隨即被伯伯打斷：「揸車啦，唔好嘈！」又着對方報警，男乘客見狀，繼續窮追猛打，「人哋同你講道理，你就挾持住成架車嘅人，走去叫人哋話報警」，直指伯伯不理車上其他乘客都要趕返工，十分自私。伯伯聽罷後依然強辯，「我冇影響你啊」，乘客即時反駁，「你影響緊我啊，依家」。片末其他乘客亦加入指摘伯伯，不過片段在此結束，未知伯伯最後是否有拍卡。

網民看過短片後狠批伯伯無恥，甚至猜測他可能使用假八達通，「扮晒證，當假證辦，虛假文書，拉得」；不過亦有人調侃伯伯其實是配合「不合作運動」，「曲線幫大家罷工罷課」。

根據政府為長者和合資格殘疾人士提供的公共交通票價優惠計劃，合資格人士可以每程$2的優惠票價，使用指定公共交通工具及服務。期間乘客必須用八達通卡拍卡以作記錄，以便政府向有關機構發還車費差額。