中大迎新營女生傳遭性侵　瞓醒大腿遺疑似精液

中文大學迎新營早前爆出懷疑性侵事件後，中大學生報今日(5日)再披露驚人情節，指就讀工程學院的受害女新生，上月15日清晨約5時返回房間就寢，約於6時因感覺到腿部冰冷而醒來，發現大腿位置有一大攤疑似精液。事發後，受害人在大學職員陪同下報警求助，警方已到涉案房間進行搜證，包括掃指紋等工作。東網正向中大查詢。

中大學生報報道，事主於事發後通知其所屬組別的女新生輔導員，及後有迎新營的籌委會成員接觸事主，但她當刻未有作出報警的決定，直到當晚決定報警，籌委會成員協助女事主到警署報案。事主到警署報案後，警方以非禮罪立案調查，但由於未能找到涉案疑犯，故未有控告任何人士。

工程學院迎新營營主表示案件已交由警方處理，不方便作任何評論。香港中文大學工程學院迎新營的Facebook專頁於昨晚(4日)發文表示，籌委會得悉事件後已通知校方，並按照學校所提供的程序處理。事主指當時並不清楚籌委會有否向大學防止性騷擾委員報告，並稱一開始籌委會希望低調處理，在報警時候才有學生事務處職員幫忙及有保安處職員跟進。