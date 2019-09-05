公屋戶回購自住單位意欲強　87%支持重推租置

早前有消息指政府有意研究重推租者置其屋計劃，短期內助更多市民「上車」。有政黨7月下旬以電話問卷調查形式訪問519名18歲或以上的公屋居民，結果顯示87%受訪者表示支持重推租置計劃，當中76%表示如計劃重推會購買現居單位，反映購買意欲相當高。

民建聯一項調查指，受訪者願意購入公屋單位的主因是認同有「安定的居所」，佔55.7%；另有16%指可以讓子女留在單位居住。至於不打算購入單位的原因，有35%認為現時的單位不理想；25%認為無置業需要。至於定價方面，受訪者較多傾向平過「綠置居」，佔30.6%；其次為「建築成本價發售」，佔23.9%，以及有23.5%認為應按舊有租置計劃方式定價。

立法會議員柯創盛指出，調查顯示公屋居民對回購自住單位意欲清晰，建議當局重推可按當年定價方程式，將現存租置屋邨內的出租單位向租戶出售，以回應居民自置物業訴求，同時建議在其他屋邨重推租置計劃，分階段逐步推售。政黨指若重推租置，應考慮暫停「綠置居」，並將單位轉作出租，以免資源重疊，以增加新公屋供應。