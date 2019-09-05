廚房工認與12歲女童非法性交兼刑恐　月底判刑

現年28歲廚房工人蔡盛昌，約於2年前在Facebook認識一名12歲女童並誣稱自己15歲，其後不斷煩擾女童要其發裸照給他，女童不勝其煩發送其私處的照片，他遂以此要挾女童兩度與他性交。蔡早前承認一項刑事恐嚇、兩項與13歲以下女童非法性交，以及一項管有兒童色情物品罪，高院法官聽取辯方求情後，決定先拿取被告的心理報告，並押後至9月27日判刑。

內地出生的蔡在96年5歲時來港，案發時任廚房工人，過往曾有2次店舖盜竊案底，並被判罰款。辯方求情指蔡4歲時母親已過身，他來港後由繼母照顧，約7歲時因一次事件致其左眼失明，現時亦需要以頭髮遮眼，據悉他因不聽話而被繼母把他的頭撞向櫃桶導致左眼完全失明。辯方續指，蔡10歲曾離家出走，並被父親送回內地，14歲才回港但又干犯店舖盜竊，蔡現時獨居，案發時有一名21歲女友。

辯方續指，蔡已感後悔，並盡早認罪，免事主出庭作供，又稱蔡當時對年輕女童的身體感好奇才干犯本案。法官則表示，因看過蔡的Facebook個人資料相片，覺得與蔡完全不同，質疑是否同一人。辯方則辯稱是舊相且當時戴上眼鏡所以才不同樣，但法官希望警方能查證該相片是否蔡本人。另外，法官一度要蔡站起來讓她察看，並表示他看起來的確相當年輕。法官指案件非常嚴重，因被告與女童性交且以裸照威嚇，決定先拿取蔡的心理報告並確認蔡是否有孌童癖及會否重犯。

案情指，案發時26歲的蔡於2017年11月中，透過Facebook認識12歲的女童X，蔡當時自稱15歲，雙方亦交換電話號碼。其後蔡不斷與X談及性話題，又稱想與她性交，其後又要求X發裸照給他，雖然X多次拒絕，蔡仍不斷纏擾且把自己的下體照片發送給X。X最終因不勝煩擾，把自己的下體祼照發給蔡。

蔡於同年12月1日透過Facebook向X表示會把其裸照放上網，並要X與他性交，X最終答應並於同日到蔡位於深水埗的家後兩度與蔡性交。X回家後把事件告知母親，其母報警求助。蔡於翌日被捕，並向警方稱最初確打算與X性交，但最終只曾以手指插X下體，他又稱不知X的年紀。警方於被告手機內發現X的下體照片。