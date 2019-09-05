海洋公園哈囉喂主打本土元素　港大生設計石硤尾邨鬼屋

一年一度的海洋公園哈囉喂又來了，今年10月4月至31日以全新玩法「哈囉喂全園祭」登場，將恐怖氣氛籠罩全園。「本地元素」是海洋公園哈囉喂每年必備的重點「驚嚇位」，設計團隊今年參照7、80年代港產電影，以港人熟悉場景，打造「香港靈異結界」及「盂蘭老大街」兩大鬼域，其中一間鬼屋更以香港屋邨作藍圖，採用了香港大學生的設計元素及概念。

負責該鬼屋設計的香港大學建築學系二年級學生張穎詩表示，用了兩個月構思，鬼屋以石硤尾邨作模型，融入經典的H型屋邨樓宇結構，亦會將中國傳統廟宇和雕像等裝飾元素融入房間設計：「例如有發出紅色詭異燈光的神主牌房間，轉角位亦會設遊樂設施布置，將屋邨細節融入鬼屋設計。」

海洋公園演藝節目總監歐陽綺華補充，鬼屋有屋邨恐怖電梯及詭秘房間的元素外，也會向每位玩家派發一支「靈異電筒」，當照射到鬼屋內的特定裝置就會發出相應聲響或效果。

對於近日示威活動會否影響哈囉喂入場人數，歐陽綺華坦言，過去2月入園旅客人數有受影響，較去年同期下跌26%，跌幅最大的為旅行團及內地個人遊。不過，哈囉喂期間企業包場就較去年升一倍，而哈囉喂主打本地客人，園方繼續會透過不同優惠吸引本地客人，期望今年哈囉喂入園人數能與去年相若。