內地客打尖拒認錯　怒罵女車長歧視　再出爪攻擊？

排隊本應是文明的表現，惟近日旺角有內地客在等巴士時打尖，更怒罵出言勸止的女司機，弄傷她的手臂，令網民怒斥︰「呢啲冇質素旅客唔要都罷」！

有網民於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」講述事件，指星期三（4日）中午約12時半，一名內地客在旺角雅蘭中心外巴士站的另一條巴士線排隊，惟待機場巴士到站後，竟突然「急轉彎」，插入機巴站的人龍中。

女司機見狀要求他落車，並指示正確的排隊位置。惟該內地客堅持自己沒有排錯，又罵女司機無禮︰「你們就是這樣對待中國人嗎？」他邊罵邊走回隊尾排隊，上車後仍不斷怒罵司機，「又話要投訴個司機，嘈到拆天，明明（司機）一句歧視說話都無講過」。

最終女司機決定停車，待巴士督察前來處理，又安排全車乘客等候下一班巴士。內地客欲趁機一同尾隨離開，女司機阻止期間，被人抓傷手臂。

發貼者慨嘆︰「尊重係相向㗎大佬，何況你自己唔啱在先，畀人話你就話歧視。多謝女車長勇於為乘客發聲」。不少網民怒斥該內地客︰「嗰個站成日都打尖㗎，扮晒嘢話有排隊」、「活在自己世界裏，蠻不講理」、「惡人先告狀仲整傷女司機，厚顏無恥到極」。

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