威嚇2學生購服務　健身中心4職員囚3周或判社服令

位於旺角的健身中心Go Goal Studios，其3名銷售員及1名健身教練向2名學生作出威嚇性推銷，迫使2人不情願地購買共值逾2萬港元的健身服務，4人被控兩項作出威嚇性營業行為罪，案件今天(5日)在九龍城法院裁決。法庭就首項控罪裁定第1和第3被告各監禁3個星期，第2被告履行90小時社會服務令，3人需賠償事主各1000港元；干犯第二項控罪的第4被告判以120小時社會服務令和賠償事主1.8萬港元。

4名被告分別是20歲銷售員黃展澤、24歲健身教練區存信、21歲銷售員譚嘉希及22歲銷售員張梓健。黃、區和譚被控於去年3月24日，在旺角彌敦道和富商業大廈7樓的力高工作室有限公司(Go Goal Studios)，向周俊宏銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為，導致周簽訂客戶協議購買健身服務。

張梓健被控去年4月4日，在上址向梁浩明銷售價值1.8萬港元的健身服務時，連同另外3名不知名人士作出威嚇性營銷行為，導致梁與力高工作室有限公司簽訂協議購買健身服務。

感化官報告不建議第1和第3被告判以社會服務令，因為他們都有吸食毒品的紀錄。惟辯方求情指，第1被告是心情不佳才一時服用，又稱第3被告「少不更事」，希望法庭考慮短期監禁。

第2和第4被告則獲感化官建議社會服務令，辯方指他們事後已離職，從事新的工作使他們不會再參與任何銷售活動，日後重犯機會低，希望法庭考慮較少的服務令時間，以不影響他們工作。

裁判官考慮量刑時指，第1和第3被告尚年輕，首次犯案，理應不會判監禁，但他們過去紀錄不良，感化官又不建議社會服務令，故裁定2人各監禁3個星期。