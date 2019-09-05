涉隔內褲摸女途人私處　影評人「皮亞」拒認罪

筆名「皮亞」的著名影評人林震宇，去年6月在尖沙咀街頭，涉伸手入女途人裙內隔着內褲觸碰她私處附近，被即場截停，但林未待警方到場便逃去。女途人其後將自己拍攝的片段上載，林翌日主動聯絡警方，現被控一項非禮罪。他否認控罪，案件今(5日)在九龍城法院開審。

46歲被告林震宇報稱任職作家，被控於去年6月14日，在尖沙咀金巴利道永利大廈地下非禮20多歲女事主X。

X供稱，她當日穿着連身牛仔裙行經上址時，被告突從她右邊超前，她隨即感到內褲近下體位置被摸，她拉住被告衣服，被告繼續前行。未幾有途人協助截停被告，X即拿出手機拍攝被告，有人報警，被告在警察到前已逃去。

控方播放上述片段，顯示被告當時自稱無辜，求X停止拍攝，並稱：「你喺度審判緊我啊！」X質疑他為何不停步，他解釋指X「不停嗌」，他最終逃去。辯方指，X當時站在靠近馬路的地方，被告從她右邊經過，打算過馬路，期間她右移半步。X否認其事。

而X在盤問下同意，警方到場後只將事件列為「滋擾投訴」案處理，另外她事後曾拍片示範如何被非禮，但片段沒顯示非禮者位置。